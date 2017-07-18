Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко рассказал, как Грузия спасла семью его жены

Вторник, 18 июля 2017, 12:08

Украина и Грузия имеют общие угрозы, но в тяжелые времена они могут рассчитывать друг на друга, заявил украинский президент Петр Порошенко в Тбилиси.

Он отметил на брифинге с грузинским лидером, что через 4 дня Украина и Грузия будут отмечать 25-летие восстановления дипломатических отношений, установленных 4 июля 1918 года.

"100 лет назад мы потеряли независимость – и Украина, и Грузия. И тем более ответственными должны быть наши действия сейчас, чтобы сохранить и защитить украинский и грузинский суверенитет, территориальную целостность и независимость, защитить нашу свободу и демократию", – заявил Порошенко.

"Угроза для нашей свободы, демократии и независимости – одна и та же. И мы никому не позволим диктовать будущее нашим большим народам. И это делает нас гораздо ближе", – сказал украинский лидер.

"Украинцы твердо верят, что в трудные времена они могут рассчитывать на братской грузинский народ – так же, как и братской грузинский народ может рассчитывать на твердую поддержку украинцев. Так было в 2008 году, в 2014-м, так и сейчас", – отметил он.

Порошенко добавил, что у каждого есть "персональные страницы, которые отражают дружбу между украинским и грузинским народами".

"Мало кто знает, что в далеком '33-м году прадед моей жены, спасая свою семью от Голодомора, вынужден был бежать в Тбилиси. И Грузия спасла семью моей жены от голодной смерти", – рассказал президент.

"А бабушка моей жены, Анна Надеждина, в '43-м году оказалась в Сталинграде и была эвакуирована в Тбилиси. И она жила здесь – вчера я узнал, потому что Марина позвонила маме – на улице Красноармейской, 28-а. Я не знаю, как она сейчас называется, но мы попробуем найти этот дом и поблагодарить людей, которые спасли семью моей жены", – заявил Порошенко.

Он констатировал: "Это остается в поколениях и это формирует прочный фундамент нашего доверия и нашей дружбы. Так же и сейчас мы рассчитываем друг на друга".

"Так же сейчас украинцы склоняют головы в память наших грузинских собратьев, которые в '14-м приехали и записались в состав Вооруженных сил Украины, потому что, защищая суверенитет и территориальную целостность нашего государства – они были уверены и они были правы – они защищают Грузию. Это очень трогательно", – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что такие шаги и составляют "фундамент дружбы" Грузии и Украины.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоГрузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
Все новости...
Реклама: