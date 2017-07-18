Порошенко домовився з Маргвелашвілі про стратегічне партнерство

Президенти Петро Порошенко та Гіоргі Маргвелашвілі підписали декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Грузією.

Про це український президент повідомив у Тбілісі на брифінгу з грузинським колегою.

Порошенко назвав це "історичним документом".

"Це найвища форма довіри між керівництвом держав і найвища форма довіри між нашими народами", – додав він.

Президент України наголосив, що стратегічне партнерство зумовлене також "спільними викликами і спільними загрозами".

Україна та Грузія мають спільну проблему деокупації наших територій. pic.twitter.com/KtP9qVbgQK — Петро Порошенко (@poroshenko) July 18, 2017

Він подякував Маргвелашвілі за партнерство і координацію дій, у тому числі – в секторі оборони й безпеки.

"Мені надзвичайно приємно було вчора, коли відвідував навчання "Sea breeze", які проводяться під егідою НАТО у Чорному морі, в Одесі, що поруч з американськими, британськими, норвезькими, румунськими, турецькими, бельгійськими та іншими моряками були моряки Грузії, які демонструють, що наше партнерство міцне", – заявив Порошенко.

"Сьогодні ми обговорювали, як зміцнити це партнерство. Є багато ідей, яким чином буде проводитися взаємна підготовка бійців наших збройних сил як на території Грузії, у тому числі й наших горно-стрілкових підрозділів, так і на території України, де ми відкриті до того, щоб передати переможний досвід Збройних сил України у гібридній війни", – додав він.

Порошенко зазначив, що заплановано широкий порядок денний двосторонніх відносин і координацію дій у міжнародних організаціях – зокрема, у Раді безпеки і Генасамблеї ООН..

Президенти домовилися про активізацію економічного партнерства, усунення бар’єрів, координацію тарифів на залізничні і паромні перевезення, поглиблення зони вільної торгівлі.

Порошенко вважає, що треба збільшити потік туристів і бізнес-діяльність.

"Думаю, що завтра на інвестиційному круглому столі в Батумі і українсько-грузинському форумі в Тбілісі дадуть новий поштовх розвитку наших бізнес-відносин – і пізніше на переговорах із грузинським урядом ми матимемо що детально обговорити, що саме ми маємо зробити, щоб розширити економічне співробітництво", – сказав він.

На думку Порошенка, запуск прямого залізнично-паромного сполучення з 20 квітня позитивно вплине на економічні відносини і паромні перевезення у Чорному морі.

"Українські підприємства готові і здатні зробити свій внесок у реалізацію важливих інфраструктурних проектів у Грузії, зокрема будівництво глибоководного порту в Анаклії", – сказав він.

Порошенко додав, що у середу, 19 липня, у Батумі підпишуть угоду про співпрацю між Аджарією і Одеською областю.

Він додав, що Україна зацікавлена у співпраці в галузі освіті й обміні освітнім досвідом.

Також президенти говорили про європейську інтеграцію.

"Ми з партнерами з Грузії, Молдови, європейськими партнерами будемо формувати другий етап порядку денного "Східного партнерства". Наші амбіційні плани з відновлення дискусії щодо членства в НАТО також стоять на порядку денному", – сказав Порошенко.

Запросив Президента Грузії Георгія Маргвелашвілі відвідати Україну pic.twitter.com/3nWFQDOkaz — Петро Порошенко (@poroshenko) July 18, 2017

Він запросив президента Грузії до України.

Олена Рощенко, УП, доповнено

