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Порошенко договорился с Маргвелашвили о стратегическом партнерстве

Вторник, 18 июля 2017, 12:40

Президенты Петр Порошенко и Гиорги Маргвелашвили подписали декларацию об установлении стратегического партнерства между Украиной и Грузией.

Об этом украинский президент сообщил в Тбилиси на брифинге с грузинским коллегой.

Порошенко назвал это "историческим документом".

"Это высшая форма доверия между руководством государств и высшая форма доверия между нашими народами", – добавил он.

Президент Украины подчеркнул, что стратегическое партнерство обусловлено также "общими вызовами и общими угрозами".


Он поблагодарил Маргвелашвили за партнерство и координацию действий, в том числе – в секторе обороны и безопасности.

"Мне очень приятно было вчера, когда посещал учения "Sea breeze", которые проводятся под эгидой НАТО в Черном море, в Одессе, рядом с американскими, британскими, норвежскими, румынскими, турецкими, бельгийскими и другими моряками были моряки Грузии, которые демонстрируют, что наше партнерство крепкое", – заявил Порошенко.

"Сегодня мы обсуждали, как укрепить это партнерство. Есть много идей, каким образом будет проводиться взаимная подготовка бойцов наших вооруженных сил как на территории Грузии, в том числе и наших горно-стрелковых подразделений, так и на территории Украины, где мы открыты к тому, чтобы передать победный опыт Вооруженных сил Украины в гибридной войне", – добавил он.

Порошенко отметил, что запланирована широкая повестка дня двусторонних отношений и координацию действий в международных организациях – в частности, в Совете безопасности и Генассамблее ООН.

Президенты договорились об активизации экономического партнерства, устранении барьеров, координации тарифов на железнодорожные и паромные перевозки, углублении зоны свободной торговли.

Порошенко считает, что нужно увеличить поток туристов и бизнес-деятельность.

"Думаю, что завтра на инвестиционном круглом столе в Батуми и украинско-грузинском форуме в Тбилиси дадут новый толчок развитию наших бизнес-отношений – и позже на переговорах с грузинским правительством у нас будет что детально обсудить, что именно мы должны сделать, чтобы расширить экономическое сотрудничество", – сказал он.

По мнению Порошенко, запуск прямого железнодорожно-паромного сообщения с 20 апреля позитивно повлияет на экономические отношения и паромные перевозки в Черном море.

"Украинские предприятия готовы и способны внести свой вклад в реализацию важных инфраструктурных проектов в Грузии, в частности строительство глубоководного порта в Анаклии", – сказал он.

Порошенко добавил, что в среду, 19 июля, в Батуми подпишут соглашение о сотрудничестве между Аджарией и Одесской областью.

Он добавил, что Украина заинтересована в сотрудничестве в сфере образования и в обмене образовательным опытом.

Также президенты говорили о европейской интеграции.

"Мы с партнерами из Грузии, Молдовы, европейскими партнерами будем формировать второй этап повестки дня "Восточного партнерства". Наши амбициозные планы по восстановлению дискуссии относительно членства в НАТО также стоят на повестке дня", – сказал Порошенко.

Он также пригласил президента Грузии в Украину.

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГрузияПорошенкоармия
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