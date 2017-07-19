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ЗМІ назвали ім'я восьмого учасника зустрічі сина Трампа з адвокатом РФ

Середа, 19 липня 2017, 05:58

Ім'я восьмої людини, яка була присутня на зустрічі з Дональдом Трампом-молодшим і російським адвокатом Наталією Весельницькою - Іке Кавеладзе.

Про це повідомляє CNN.

Кавеладзе є старшим віце-президентом російської компанії, що спеціалізується на будівництві і експлуатації торгової та виставкової нерухомості Crocus Group. Керівником компанії є азербайджано-російський олігарх Арас Агаларов.

Присутність Кавеладзе на зустрічі підтвердив адвокат Агаларова Скотт Балбер.

Адвокат заявив, що Кавеладзе давно має громадянство США і "ніколи не мав ніякого відношення до російського уряду ні в якій якості".

Балбер також сказав, що вони "в повній мірі співпрацюють з прокурорами в ході слідства".

За словами адвоката, Кавеладзе попросив піти на зустріч Агаларов в якості перекладача для Весельницької. Однак там з'ясувалося, що вона приїхала зі своїм перекладачем.

Також, як повідомлялося раніше, на зустрічі були присутні Рінат Ахметшин, якого назвали колишнім радянським розвідником, екс-глава передвиборного штабу Трампа Пол Манафорт, зять президента США Джаред Кушнер.

Як відомо, 11 липня старший син президента США Дональда Трампа опублікував електронну переписку щодо зустрічі, на якій йому нібито пропонували конфіденційну інформацію про Гілларі Клінтон від російського громадянина.

Раніше видання New York Times написало, що 9 червня 2016 року син Трампа, зять президента США Джаред Кушнер та, на той момент голова виборчого штабу Пол Манафорт, зустрілися в "Трамп-тауер" з росіянкою Наталією Весельницькою, яка пов'язана з Кремлем.

За даними видання, на зустрічі Весельницька пообіцяла надати компрометуючу інформацію на Гілларі Клінтон.

Трамп молодший заявив, що на зустрічі вона говорила про скасування закону Магнітського і не надала жодної інформації про Клінтон.

Теми: СШАТрамп
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