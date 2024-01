Білий дім спростував другу зустріч з Путіним, назвавши її "короткою бесідою"

У Білому домі заявили, що на полях G20 не було другої зустрічі між президентами США і РФ Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, а була лише "коротка бесіда".

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що після офіційної зустрічі обидва лідери відвідали вечерю, на якій також були присутні інші глави делегацій G20.

За словами чиновника Білого дому, Путін на вечері сидів поруч з дружиною Трампа Меланією.

"Між президентом Трампом і президентом Путіним не було "другої зустрічі", всього лише коротка бесіда в кінці вечері. Звинувачення Білого дому в спробі "приховати" другу зустріч помилкові, зловмисні і абсурдні", - сказав чиновник.

Американський президент також прокоментував повідомлення в ЗМІ про його другу зустріч з Путіним.

"Фейкова новина про таємну вечерю з Путіним "нудотна". Всі лідери G20 і їхні дружини були запрошені канцлером Німеччини. Преса знала!", - написав Трамп в Twitter.

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew!

"Фейкові новини стають все більш і більш нечесними. Навіть вечеря, організована для лідерів G20 в Німеччині подається зловісно", - додав американський президент.

The Fake News is becoming more and more dishonest! Even a dinner arranged for top 20 leaders in Germany is made to look sinister!