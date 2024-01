Белый дом опроверг вторую встречу с Путиным, назвав ее "короткой беседой"

В Белом доме заявили, что на полях G20 не было второй встречи между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а была только "короткая беседа".

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что после официальной встречи оба лидера посетили ужин, на котором также присутствовали другие главы делегаций G20.

По словам чиновника Белого дома, Путин на ужине сидел рядом с женой Трампа Меланией.

"Между президентом Трампом и президентом Путиным не было "второй встречи", всего лишь короткая беседа в конце ужина. Обвинения Белого дома в попытке "скрыть" вторую встречу ложно, злонамеренно и абсурдно", - сказал чиновник.

Американский президент также прокомментировал сообщения в СМИ о его второй встрече с Путиным.

"Фейковая новость о тайном ужине с Путиным тошнотворна. Все лидеры G20 и их супруги были приглашены канцлером Германии. Пресса знала!", - написал Трамп в Twitter.

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew!

"Фейковые новости становятся все более и более нечестными. Даже ужин, организованный для лидеров G20 в Германии подается зловеще", - добавил американский президент.

The Fake News is becoming more and more dishonest! Even a dinner arranged for top 20 leaders in Germany is made to look sinister!