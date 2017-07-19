Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: У Трампа і Путіна була друга зустріч на полях G20

Середа, 19 липня 2017, 01:20
ЗМІ: У Трампа і Путіна була друга зустріч на полях G20

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін провели на полях саміту G20 другу зустріч, про яку раніше не повідомлялося.

Про це у вівторок заявив офіційний представник Білого дому, передає Reuters.

Відзначається, що зустріч пройшла після офіційних переговорів двох лідерів 7 липня.

При цьому джерело не сказало, скільки часу тривала зустріч, і які питання на ній обговорювалися.

Нагадаємо, зустріч Путіна і Трампа відбулася в рамках саміту "Великої двадцятки" у Гамбурзі ввечері 7 липня і тривала понад дві години. 

Як повідомлялося, Трамп на зустрічі з російським коллегою почав розмову з питання втручання Росії у вибори в США. Як зазначив держсекретар США Рекс Тіллерсон, Трамп декілька разів натиснув на Путіна з цього приводу. Путін заперечував втручання Росії. При цьому глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Трамп начебто прийняв таку заяву Путіна.

За підсумками саміту Путін заявив, що з президентом США Дональдом Трампом "встановлено особисті відносини",звинуватив владу України у проведенні "русофобської політики" та прокоментував обговорення з Трампом питання про втручання Росії в американські вибори.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Трамп
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Останні новини
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
Усі новини...
Реклама: