Першим заступником Князєва став голова поліції Донеччини

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив першим заступником голови Національної поліції В'ячеслава Аброськіна, який до цього працював на посаді звичайного заступника – начальника ГУ НП в Донецькій області.

Про це Аваков повідомив у Facebook.

"В'ячеслав Аброськін призначений 1-м заступником голови Нацполіції України. Гідний офіцер, з перших днів війни працює на Україну в найгарячіших точках", - написав він.

Коментуючи це призначення журналістам перед засіданням уряду, міністр сказав, що на новій посаді Аброськін буде керувати "так званий кримінальний блок".

Крім того, за словами міністра, в підзвітній Аброськіну Донецькій області один з найнижчих у країні рівнів злочинності.

"Дуже добре організована превенція злочинів, безкомпромісність у питаннях безпеки, дисципліна особового складу і компетентність підібраних виконавців - дали мені підставу за поданням Сергія Князєва (начальник Нацполіції - ред.) сьогодні підписати наказ про призначення генерала В'ячеслава Аброськіна на високу посаду", - пояснив глава МВС.

Згодом стало відомо, що Аброськін не буде поєднувати нову посаду з керівництвом поліції Донецької області.

В'ячеслав Аброськін Фото зі сторінки арсена авакова

Керувати управлінням поліції Донецької області призначено Віталія Невгада.

Як повідомлялося, 10 березня Аваков призначив Аброськіна заступником голови Національної поліції. При цьому поліцейський продовжив очолювати ГУ НП в Донецькій області.

Українська правда