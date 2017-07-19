Поліції Донеччини призначили нового начальника

Начальником головного управління Національної поліції Донецької області, замість В'ячеслава Аброськіна, призначений Віталій Невгад.

Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Головою поліції Донецької області призначений полковник Невгад Віталій Вікторович, який раніше працював заступником голови поліції області", - написав він.

Віталій Невгад Фото зі сторінки Арсена Авакова

Як з'ясувала "Українська правда" з декларації нового голови поліції за 2016 рік, перебуваючи на посаді заступника, він очолював слідче управління.

Також в документі йдеться, що в Невгада є дружина і дочка, він має дві земельні ділянки у Святошинському й Білоцерківському районах Київської області, а також гараж у Білій Церкві. Про житло нічого не сказано.

Їздить Невгад, згідно з декларацією, на автомобілі Nissan X-Trail.

Грошові активи новопризначеного поліцейського і його дружини складають 35 тисяч доларів и 26 тисяч гривень готівкою. За минулий рік він отримав 240 тисяч гривень зарплати.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков перевів начальника ГУ НП в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна на посаду першого заступника голови Національної поліції України.

Українська правда