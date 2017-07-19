Первым заместителем Князева стал глава полиции Донетчины

Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил первым заместителем председателя Национальной полиции Вячеслава Аброськина, который до этого занимал должность обычного заместителя - начальника ГУ НП в Донецкой области.

Об этом Аваков сообщил в Facebook.

"Вячеслав Аброськин назначен 1-м замом главы Нацполиции Украины. Достойный офицер, с первых дней войны работающий на Украину в самых горячих точках", - написал он.

Комментируя это назначение журналистам перед заседанием правительства, министр сказал, что на новой должности Аброськин будет руководить "так называемым криминальным блоком".

Кроме того, по словам министра, в подотчетной Аброськину Донецкой области один из самых низких по стране уровней преступности.

"Отлично организованная превенция преступлений, бескомпромиссность в вопросах безопасности, дисциплина личного состава и компетентность подобранных исполнителей - дали мне основание по представлению Сергея Князева (начальник Нацполиции – ред.) сегодня подписать приказ о назначении генерала Вячеслава Аброськина на высокую должность", - пояснил глава МВД.

Позднее стало известно, что Аброськин не будет объединять эту должность з руководством полицией Донецкой области.

Вячеслав Аброськин Фото со страницы арсена авакова

На долность руководителя донецкого управления полиции назначен Виталий Невгад.

Как сообщалось, 10 марта Аваков назначил Аброськина заместителем главы Национальной полиции. При этом полицейский продолжил возглавлять ГУ НП в Донецкой области.

Українська правда