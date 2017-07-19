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Полиции Донецкой области назначили нового начальника

Среда, 19 июля 2017, 10:35

Начальником главного управления Национальной полиции Донецкой области, вместо Вячеслава Аброськина, назначен Виталий Невгад.

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Начальником полиции Донецкой области назначен полковник Невгад Виталий Викторович, ранее работавший заместителем главы полиции области", - написал он.

 
Виталий Невгад
фото со страницы арсена авакова

Как выяснила "Украинская правда" из декларации нового главы полиции за 2016 год, находясь на должности заместителя, он возглавлял следственное управление.

Также в документе говорится, что у Невгада есть жена и дочь, он имеет два земельных участка в Святошинском и Белоцерковском районах Киевской области, а также гараж в Белой Церкви. О жилье ничего не говорится.

Ездит Невгад, согласно декларации, на автомобиле Nissan X-Trail.

Денежные активы вновь назначенного полицейского и его жены составляют 35 тысяч долларов и 26 тысяч гривен наличными. За прошлый год он получил 240 тысяч гривен зарплаты.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков перевел начальника ГУ НП в Донецкой области Вячеслава Аброськина на должность первого заместителя главы Национальной полиции Украины.

Украинская правда

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Темы: Донецкая областьполиция
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