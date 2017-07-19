Новий корпус "Охматдиту" готовий, час купувати обладнання – Гройсман
Середа, 19 липня 2017, 12:54
Загальні будівельні роботи зі зведення нового діагностичного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" завершено.
Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 19 липня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Зараз потрібно, щоб Міністерство охорони здоров'я закупило необхідні меблі та обладнання і до кінця року ми відкрили "Охматдит" (новий корпус – ред.)", – сказав він.
Раніше прем'єр-міністр прогнозував, що новий корпус лікарні почне роботу в листопаді-грудні 2017 року.