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Новий корпус "Охматдиту" готовий, час купувати обладнання – Гройсман

Середа, 19 липня 2017, 12:54

Загальні будівельні роботи зі зведення нового діагностичного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" завершено.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 19 липня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Зараз потрібно, щоб Міністерство охорони здоров'я закупило необхідні меблі та обладнання і до кінця року ми відкрили "Охматдит" (новий корпус – ред.)", – сказав він.

Раніше прем'єр-міністр прогнозував, що новий корпус лікарні почне роботу в листопаді-грудні 2017 року.

Теми: медицинамедицинаМОЗКиївГройсман
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