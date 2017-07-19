Новый корпус "Охматдета" готов, пора закупать оборудование – Гройсман

Общие строительные работы по возведению нового диагностического корпуса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" завершены.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 19 июля., сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас нужно, чтобы Министерство здравоохранения закупило необходимую мебель и оборудование и до конца года мы открыли "Охматдет" (новый корпус – ред.)", – сказал он.

Ранее премьер-министр прогнозировал, что новый корпус больницы начнет работу в ноябре-декабре 2017 года.