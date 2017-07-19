В Одесі суддю облили зеленкою: вона опинилася в лікарні

Суддю Господарського суду Одеської області Ірину Малярчук госпіталізували після нападу невідомих осіб.



Про це повідомляє 19 липня прес-служба суду.

Інцидент стався у середу біля автостоянки Господарського суду Одеської області.

Двоє невідомих підбігли до судді та вилили рідину зеленого кольору (ймовірно діамантовий зелений) на обличчя та тіло судді, після чого зникли в невідомому напрямку.

У зв’язку з потраплянням цієї рідини в очі судді, її було госпіталізовано. Співробітники суду викликали поліцію.

Проводяться слідчі дії.

Керівництво суду заявляє про втручання у відправлення правосуддя і готує відповідні звернення до органів влади.

Як відомо, у травні на Одещині у Білгород-Дністровській міськраді депутата облили зеленкою через питання УПЦ КП.

У червні в Одесі невідомий у камуфляжі облив зеленкою обличчя народного депутата від Опоблоку Наталії Королевської.

Українська правда