В Одесі суддю облили зеленкою: вона опинилася в лікарні
Суддю Господарського суду Одеської області Ірину Малярчук госпіталізували після нападу невідомих осіб.
Про це повідомляє 19 липня прес-служба суду.
Інцидент стався у середу біля автостоянки Господарського суду Одеської області.
Двоє невідомих підбігли до судді та вилили рідину зеленого кольору (ймовірно діамантовий зелений) на обличчя та тіло судді, після чого зникли в невідомому напрямку.
У зв’язку з потраплянням цієї рідини в очі судді, її було госпіталізовано. Співробітники суду викликали поліцію.
Проводяться слідчі дії.
Керівництво суду заявляє про втручання у відправлення правосуддя і готує відповідні звернення до органів влади.
Як відомо, у травні на Одещині у Білгород-Дністровській міськраді депутата облили зеленкою через питання УПЦ КП.
У червні в Одесі невідомий у камуфляжі облив зеленкою обличчя народного депутата від Опоблоку Наталії Королевської.
Українська правда