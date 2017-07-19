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В Одессе судью облили зеленкой: она попала в больницу

Среда, 19 июля 2017, 13:04

Судью Хозяйственного суда Одесской области Ирину Малярчук госпитализировали после нападения неизвестных лиц.

Об этом сообщает 19 июля пресс-служба суда.

Инцидент произошел в среду возле автостоянки Хозяйственного суда Одесской области.

Двое неизвестных подбежали к судье и вылили жидкость зеленого цвета (вероятно бриллиантовый зеленый) на лицо и тело судьи, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В связи с попаданием этой жидкости в глаза судьи, она была госпитализирована. Сотрудники суда вызвали полицию.

Проводятся следственные действия.

Руководство суда заявляет о вмешательстве в отправление правосудия и готовит соответствующие обращения в органы власти.

Как известно, в мае в Одесской области в Белгород-Днестровском горсовете депутата облили зеленкой из-за вопроса УПЦ КП.

В июне в Одессе неизвестный в камуфляже облил зеленкой лицо народного депутата от Оппоблока Натальи Королевской.

Украинская правда

Темы: Одессасуд
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