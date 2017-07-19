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Суд провів перше засідання за позовом проти Матіоса

Середа, 19 липня 2017, 14:28

Окружний адміністративний суд Києва почав розгляд справи за позовом Центру протидії корупції до головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Про це повідомляє ЦПК у своєму твіттері.

Проте, як повідомили в організації? Матіос на суд не прийшов, а військова прокуратура та НАЗК не принесли жодних документів.

"Тому суд переніс засідання на 6 вересня", - повідомили в ЦПК.

Як відомо, 14 червня окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження щодо закриття доступу до декларацій співробітників військової прокуратури.

Позов подав Центр протидії корупції.

"Позивач просить визнати протиправною та скасувати постанову заступника  Генерального прокурора України – Головного військового прокурора Анатолія Матіоса в частині про застосування заходів спеціальної безпеки щодо закриття інформації про майновий стан посадових осіб військової прокуратури", - зазначає прес-служба.

14 квітня 2017 року, зі сайту НАЗК зникли декларації підлеглих генпрокурора Юрія Луценка та головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Згодом, у НАЗК пояснили, що декларації низки посадовців військової прокуратури були вилучені з Реєстру е-декларацій на підставі постанови головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Теми: Матіоссуддекларації
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