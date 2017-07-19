Суд провел первое заседание по иску против Матиоса

Окружной административный суд Киева начал рассмотрение дела по иску Центра противодействия коррупции в главного военного прокурора Анатолия Матиос.

Об этом сообщает ЦПК в своем твиттере.

Однако, как сообщили в организации, Матиос на суд не пришел, а военная прокуратура и НАПК не принесли никаких документов.

"Поэтому суд перенес заседание на 6 сентября", - сообщили в ЦПК.

Матіос на суд не прийшов. Військова прокуратура та НАЗК не принесли жодних документів, тому суд переніс засідання на 6 вересня pic.twitter.com/ORusxzb4VQ — ЦПК/Шабунін (@Shabunin) July 19, 2017

Представники військової прокуратури відмовились спілкуватись з журналістами і в буквальному сенсі тікали від представників ЗМІ pic.twitter.com/ixetGbiCWO — ЦПК/Шабунін (@Shabunin) July 19, 2017

Как известно, 14 июня окружной административный суд Киева открыл производство относительно закрытия доступа к декларациям сотрудников военной прокуратуры.

Иск подал Центр противодействия коррупции.

"Истец просит признать противоправным и отменить постановление заместителя Генерального прокурора Украины - Главного военного прокурора Анатолия Матиос в части о применении мер специальной безопасности по закрытию информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры", - отмечает пресс-служба.

14 апреля 2017, с сайта НАПК исчезли декларации подчиненных генпрокурора Юрия Луценко и Анатолия Матиос.

Впоследствии, в НАПК объяснили, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основании постановления Матиоса.

Украинская правда