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"Антонову" сподобалася ідея бази для лоукостів у Гостомелі

Середа, 19 липня 2017, 18:02

Державне підприємство "Антонов" зацікавлене у використанні свого аеродрому в Гостомелі для обслуговування лоу-кост авіакомпаній.

Про це повідомляє Facebook-сторінка ДП.

Робочу групу з підготовки бізнес-плану щодо використання аеродрому "Київ-Антонов", смт. Гостомель, для обслуговування лоу-кост авіакомпаній створили на виконання розпорядження прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Зазначається, що цей аеродром сертифікований за 1 категорією ICAO, може приймати та відправляти повітряні судна цілодобово протягом усього року.

На теперішній час летовище використовується як порт для вантажних літаків та проведення льотних випробувань.

"Розвиток його інфраструктури в напрямку забезпечення обслуговування пасажирів стане корисним не лише для аеропорту, а й для регіону в цілому. Одним з важливих факторів стане створення нових робочих місць", – зазначають в "Антонові".

В компанії також зазначають, що інформація, яка з'явилася в пресі щодо неготовності ДП "Антонов" до виконання поставленого завдання, "є нічим іншим, як хибним викладенням фактів".

Як повідомлялось, 17 липня 2017 року в ході спеціальної наради прем’єр-міністр Володимир Гройсман висловив ідею розвитку аеропорту "Гостомель", який  виконує функцію бази для літаків ДП "Антонов", та перетворення його на базовий аеропорт для лоукостів, в тому числі ірландського лоукост-перевізника "Ryanair".

Українська правда

Теми: авіа
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