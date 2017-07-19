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"Антонову" понравилась идея базы для лоукостов в Гостомеле

Среда, 19 июля 2017, 18:02

Государственное предприятие "Антонов" заинтересовано в использовании своего аэродрома в Гостомеле для обслуживания лоу-кост авиакомпаний.

Об этом сообщает Facebook-страница ГП.

Рабочая группа по подготовке бизнес-плана по использованию аэродрома "Киев-Антонов", пгт. Гостомель, для обслуживания лоу-кост авиакомпаний создана по распоряжению премьер-министра Владимира Гройсмана.

Отмечается, что этот аэродром сертифицирован по 1 категории ICAO, может принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение всего года.

В настоящее время аэропорт используется как порт для грузовых самолетов и проведения летных испытаний.

"Развитие его инфраструктуры в направлении обеспечения обслуживания пассажиров станет полезным не только для аэропорта, но и для региона в целом. Одним из важных факторов станет создание новых рабочих мест", – отмечают в "Антонове".

В компании также отмечают, что появившаяся в прессе о неготовности ГП "Антонов" к выполнению поставленной задачи, "есть не что иное, как ложное изложение фактов".

Как сообщалось, 17 июля 2017 года в ходе специального совещания премьер-министр Владимир Гройсман высказал идею развития аэропорта "Гостомель", который выполняет функцию базы для самолетов ГП "Антонов", и превращения его в базовый аэропорт для лоукостов, в том числе ирландского лоукост-перевозчика "Ryanair".

Украинская правда

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Темы: авиа
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