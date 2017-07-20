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Окупанти планують відгородити Крим

Четвер, 20 липня 2017, 02:38

Окупаційна влада Криму має намір побудувати захисні споруди на адмінкордоні між анексованим півостровом і материковою частиною України.

Про плани створювати споруди на цій території повідомив так званий віце-прем'єр Криму Ігор Михайличенко, повідомляє Крим.Реалії.

"Для Криму одним із пріоритетних питань є створення захисних споруд у прикордонній смузі, ці заходи дозволять посилити охорону на російсько-українській ділянці кордону. Також важливим залишається питання облаштування територій, прилеглих до автомобільних пунктів пропуску", – заявив він.

Повідомляється, що на засіданні так званої прикордонної комісії ухвалили рішення в період туристичного сезону "збільшити пропускну здатність пунктів" на адмінкордоні, а також підвищити їх безпеку і захист "з метою безперебійного функціонування зазначених пунктів пропуску".

Тим часом, у Держприкордонслужбі України відзначають зниження пасажиро-траспортного потоку через адмінкордон у порівнянні з минулим роком. При цьому окупанти створюють штучні черги на адміністративному кордоні.

Теми: Кримокупація
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