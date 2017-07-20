Оккупанты планируют оградить Крым

Оккупационные власти Крыма намерены построить защитные сооружения на админгранице между аннексированным полуостровом и материковой частью Украины.

О планах создавать сооружения на этой территории сообщил так называемый вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, сообщает Крым.Реалии.

"Для Крыма одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в пограничной полосе, эти меры позволят усилить охрану на российско-украинском участке границы. Также важным остается вопрос обустройства территорий, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска", - заявил он.

Сообщается, что на заседании так называемой пограничной комиссии приняли решение в период туристического сезона "увеличить пропускную способность пунктов" на админгранице, а также повысить их безопасность и защиту "с целью бесперебойного функционирования указанных пунктов пропуска".

Между тем, в Госпогранслужбе Украины отмечают снижение пассажиро-траспортного потока через админграницу по сравнению с прошлым годом. При этом оккупанты создают искусственные очереди на административной границе.