Білорусь обіцяє впускати деяких людей з забороненого списку РФ
У МВС Білорусі відмовляються назвати кількість українців, яким заборонений в'їзд в країну після уніфікації з Росією списків осіб, яким заборонений в'їзд в обидві країни.
Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ Білорусі на запит "Української правди".
У МВС нагадали, що угода між Білоруссю і РФ про взаємне визнання і порядок виконання рішень про відмову у в'їзді на територію цих держав набуло чинності 30 листопада 2015 року.
Однак на прохання УП показати динаміку заборон на в'їзд громадянам України до і після вступу в силу цієї угоди в МЗС Білорусі відмовили.
"Відомості, що містяться в списку осіб, в'їзд яких в Білорусь заборонений або небажаний, відповідно до статті 17 закону <...> про інформацію, відносяться до інформації, розповсюдження чи надання якої обмежено. Виходячи з перерахованого вище, надати дані про кількість громадян України, яким 20 лютого 2011 року і донині заборонено в'їзд до Білорусі (як білоруськими, так і російськими компетентними органами), не представляється можливим", - сказано в повідомленні.
При цьому, в МВС Білорусі заявили, що українці, яким заборонений в'їзд в РФ, при особливих обставинах можуть потрапити в Білорусь.
"Орган однієї з країн має право дозволити в'їзд або перебування на своїй території іноземному громадянину щодо якої уповноваженим органом держави іншої країни прийнято рішення про відмову у в'їзді. Звертаємо увагу, що кожен випадок дозволу в'їзду розглядається в індивідуальному порядку", - відповіли в МВС.
У відповіді також додали, що такими органами є МВС Білорусі та Держприкордонкомітет Білорусі.
Як повідомлялося, 2 липня журналіста "Української правди" Оксану Коваленко не пустили до Білорусі, сказавши, що їй заборонено в'їзд на територію країни. Прикордонник пояснив, що оскільки Росія і Білорусь є "союзними державами", то їй заборонений в'їзд в обидві країни.
Також у ніч на 11 лютого у Мінську було затримано українського письменника Сергія Жадана, йому було повідомлено про заборону в'їзду до Білорусі на невизначений термін. Згодом цю заборону скасували.
Всього у списку осіб, яким заборонений в'їзд до Білорусі та Росії, перебуває 300 тисяч українців.
У червні 2017 року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про формування єдиного міграційного та візового простору на території Росії і Білорусі.
Оксана Коваленко, УП