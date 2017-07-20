Экс-главу АП Януковича подозревают в подделке документов

Экс-главу Администрации президента Виктора Януковича, нынешнего депутата Сумского облсовета Юрия Чмыря подозревают в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, 20 июля прокурор Сумской области Виталий Матвийчук подписал уведомление о подозрении Чмырю.

Досудебное расследование установило, что после побега Януковича подозреваемый решил получить второй паспорт гражданина Украины, чтобы скрыть большое количество сделок с дорогостоящим имуществом.

"Реализуя задуманное, бывший чиновник обратился с заявлением в соответствующее учреждение о якобы утере паспорта по собственной неосторожности, на основании чего получил новый документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем подозреваемый использовал так называемый потерянный паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным прокуратуры, Чмырь не указал в декларации свою дочь, которая обладает большим количеством недвижимости, хотя следствие установило, что они проживали и проживают вместе, то есть связаны общим бытом.

"В частности, в декларации не указано 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью. В целом 20-летняя неработающая дочь подозреваемого имеет в собственности недвижимое имущество и корпоративные права на сумму около 40 млн грн", - отмечают правоохранители.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 357 (умышленное сокрытие официального документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 3661 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

"Бывший чиновник не явился по вызову в прокуратуру, сообщение о подозрении вручено следователями прокуратуры Сумской области в Киеве в установленный законом способ - руководителю жилищно-эксплуатационной организации и адвокату подозреваемого, поскольку дверь квартиры течение дня никто не открыл", - говорится в публикации на Facebook Сарган.

Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании депутату областного совета пресечения.

Санкция самой тяжелой статьи, по которой подозревают Чмыря, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее Генпрокуратура начала расследование по подозрению в неуплате Чмирем налогов.

Как сообщалось, у Генпрокуратуры есть данные о причастности экс-заместителя главы Администрации президента Юрия Чмыря к силовому разгону участников Евромайдана, но подозрения по этому делу ему пока не выдвинули.

Украинская правда