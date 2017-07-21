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У штабі АТО розповіли подробиці атаки бойовиків під Красногорівкою

П'ятниця, 21 липня 2017, 06:56
У штабі АТО розповіли подробиці атаки бойовиків під Красногорівкою

20 липня ДРГ бойовиків проникла на позиції ЗСУ під Красногорівкою, в результаті чого троє українських військових загинули, семеро були поранені і один потрапив в полон. Також були вбиті кілька бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Вранці 20 липня терористи почали масований обстріл забороненими 120-мм мінами і танковими снарядами. За попередніми даними не менше чотирьох танків вели вогонь з різних позицій. ДРГ налічувала 10-15 бойовиків.

Українські бійці відкрили вогонь в бік терористів. Під час перших хвилин бойового зіткнення двоє українських солдатів отримали смертельні поранення.

Один з військових ЗСУ вбив двох бойовиків, які, за попередніми даними, відносилися до батальйону "Оплот".

"Враховуючи раптовість удару противника і бойові втрати українських захисників, командир підрозділу, задля збереження життя побратимів, прийняв рішення відійти на проміжну позицію. Під час переміщення, було вбито ще двох найманців", - йдеться в повідомленні.

Пізніше до українських військових підійшло підкріплення.

"На жаль, воїни не дорахувалися одного з бійців. Як потім з’ясувалось, його, контуженого, взяла в полон ворожа ДРГ. Життя ще одного солдата не вдалося врятувати, він отримав смертельне поранення", - заявили в штабі.

В результаті стрілецького вогню з українських позицій, терористи, під прикриттям танків, мінометів і реактивних снарядів пересувного "Граду", змушені були відійти. Під час цього бойового зіткнення поранення різного ступеня тяжкості отримали троє українських бійців.

Близько шостої години щільність вогню з танків і мінометів з боку терористів дещо зменшилася. Для евакуації поранених військових висунулися медичні автомобілі. Однак 120-мм міна вибухнула поруч з групою евакуації і поранила чотирьох військовослужбовців.

"О пів на дев’яту, за даними радіоперехоплення, стало відомо про втрату противником чотирьох бойовиків. Коли ворог відходив, наші бійці зафіксували, евакуацію ще двох вбитих окупантів. Решта, кинувши своїх на полі бою зі зброєю спішно відійшли залишивши повний арсенал доказів російської присутності на Донбасі що використовується терористами та доводить факти постачання зброї та участі регулярних частин ЗС РФ у війні проти України", - підкреслили в штабі.

Троє загиблих військовослужбовців командування частини представить до державної нагороди "Орден Богдана Хмельницького" III ступеня посмертно. Поранені бійці будуть представлені до орденів "За мужність".

Теми: АТОДонбасЗбройні сили
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