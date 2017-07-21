Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В штабе АТО рассказали подробности атаки боевиков под Красногоровкой

Пятница, 21 июля 2017, 06:56
В штабе АТО рассказали подробности атаки боевиков под Красногоровкой

20 июля ДРГ боевиков проникла на позиции ВСУ под Красногоровкой, в результате чего трое украинских военных погибли, семеро были ранены и один попал в плен. Также были убиты несколько боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Утром 20 июля террористы начали массированный обстрел запрещенными 120-мм минами и танковыми снарядами. По предварительным данным не менее четырех танков вели огонь с разных позиций.  ДРГ насчитывала 10-15 боевиков.

Украинские бойцы открыли огонь в сторону террористов. Во время первых минут боевого столкновения двое украинских солдат получили смертельные ранения.

Один из военных ВСУ убил двух боевиков, которые, по предварительным данным, относились к батальону "Оплот".

"Учитывая внезапность удара противника и боевые потери украинских защитников, командир подразделения, для сохранения жизни собратьев, принял решение отойти на промежуточную позицию. При перемещении, были убиты еще двух наемников", - говорится в сообщении.

Позже к украинским военным подошло подкрепление.

"К сожалению, воины не досчитались одного из бойцов. Как потом выяснилось, его контуженного, взяла в плен враждебная ДРГ. Жизнь еще одного солдата не удалось спасти, он получил смертельное ранение", - заявили в штабе.

В результате стрелкового огня с украинских позиций, террористы, под прикрытием танков, минометов и  реактивных снарядов передвижного "Града", вынуждены были отойти. Во время этого боевого столкновения ранения различной степени тяжести получили трое украинских бойцов.

Около шести часов плотность огня из танков и минометов со стороны террористов  несколько уменьшилась. Для эвакуации раненых военных выдвинулись медицинские автомобили. Однако 120-мм мина взорвалась рядом с группой эвакуации и ранила четверых военнослужащих.

"В половине девятого, по данным радиоперехвата стало известно о потере противником четырех боевиков. Когда враг отходил, наши бойцы зафиксировали эвакуацию еще двух убитых оккупантов. Остальные, бросив своих на поле боя с оружием спешно отошли, оставив полный арсенал доказательств российского присутствия на Донбассе, что используется террористами и доказывает факты поставок оружия и участия регулярных частей ВС РФ в войне против Украины", - подчеркнули в штабе.

Трое погибших военнослужащих командование части представит государственной награде "Орден Богдана Хмельницкого" III степени посмертно. Раненые бойцы будут представлены к орденам "За мужество".

Темы: АТОДонбассВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
АТО
Кабмин разрешил выезд за границу членам семей погибших и пропавших без вести в АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Последние новости
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
В Днепре прогремел взрыв
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:10
Госгеокадастр сообщил об индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Хищения на ОПЗ и ОГХК: бывшему топ-чиновнику ФГИУ избрали меру пресечения
Все новости...
Реклама: