Землетрус в Егейському морі: Консульство поки не має відомостей про постраждалих
Консульство перевіряє, чи є серед постраждалих через землетрус в Егейському морі українці.
Про це йдеться на офіційній твіттер-сторінці Департаменту консульської служби МЗС.
"Землетрус в Егейському морі -Туреччина, Греція. Є постраждалі. Консул перевіряє, чи немає серед них українців", - сказано в повідомленні.
"Консул повідомляє, що станом на 08:00 інформація про постраждалих не надходила", - сказано у наступному твіттері.
"Маємо на увазі інформацію, яка б деталізувала дані про постраждалих осіб", - додали у твіттері на уточнююче питання УП
Екстрені номери: Греція +30 69 327 656 06, Туреччина +90 539 550 98 98.
Як відомо, землетрус магнітудою 6,7 балів стався біля узбережжя Туреччини, викликавши цунамі в Середземному морі.
У Греції в результаті землетрусу в Егейському морі загинули як мінімум дві людини, ще понад 100 отримали поранення