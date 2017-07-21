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Землетрус в Егейському морі: Консульство поки не має відомостей про постраждалих

П'ятниця, 21 липня 2017, 08:44

Консульство перевіряє, чи є серед постраждалих через землетрус в Егейському морі українці.

Про це йдеться на офіційній твіттер-сторінці Департаменту консульської служби МЗС.

"Землетрус в Егейському морі -Туреччина, Греція. Є постраждалі. Консул перевіряє, чи немає серед них українців", - сказано в повідомленні.

"Консул повідомляє, що станом на 08:00 інформація про постраждалих не надходила", - сказано у наступному твіттері.

"Маємо на увазі інформацію, яка б деталізувала дані про постраждалих осіб", - додали у твіттері на уточнююче питання УП

Екстрені номери: Греція +30 69 327 656 06, Туреччина +90 539 550 98 98.

Як відомо, землетрус магнітудою 6,7 балів стався біля узбережжя Туреччини, викликавши цунамі в Середземному морі.

У Греції в результаті землетрусу в Егейському морі загинули як мінімум дві людини, ще понад 100 отримали поранення

Теми: ТуреччинаГреціястихійне лихо
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