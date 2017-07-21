Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

САП: На Розенблата вдягнули браслет

П'ятниця, 21 липня 2017, 12:52

Правоохоронці одягли електронний браслет стеження на депутата Верховної Ради Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

Про це Українським Новинам повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Кравченко.

"Браслет на нього вже одягнули", - сказав він.

При цьому прокурор зазначив, що не володіє інформацією, чи вніс Розенблат заставу в розмірі 7 млн ​​гривень.

У САП "Українській правді" уточнили, що "засіб електронного стеження вдягнули наступного дня після рішення суду, облік і контроль здійснює Національна поліція. Про внесення застави наразі відомостей немає".

Як повідомлялося раніше, 18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для депутата Розенблата запобіжний захід у вигляді застави 7 млн ​​гривень

"Українська правда" у Threads

Теми: Розенблат
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Розенблат
У дворі скандального екснардепа вибухнула граната
Лещенко: Суд закрив історію про втручання України в американські вибори
Розенблат заявив, що виграв суд по "бурштиновій справі"
Останні новини
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: