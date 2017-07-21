На встрече Лукашенко и Порошенко женщина с голой грудью кричала "Жыве Беларусь"

Торжественную встречу президента Украины и президента Беларуси пыталась сорвать женщина, которая показала свою грудь в здании администрации и выкрикивала "Жыве Беларусь".



Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.



Женщина расстегнула свою рубашку и начала выкрикивать "Жыве Беларусь!"



Ее сразу схватили охранники и вывели из зала торжественных событий АП.



Как сообщили УП в Femen, женщину зовут Анжелина Диаш.

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает официальный визит в Украину 20-21 июля.



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ВІДЭА

Аголеная жанчына выбегла перад Лукашэнкам і Парашэнкам з надпісам «Жыве Беларусь» на грудзях.

Падрабязнасьці:https://t.co/y07xhHsccu pic.twitter.com/XXiHjCYsXN — Радыё Свабода (@svaboda) July 21, 2017

Как сообщала его пресс-служба, запланировано его переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в формате "один на один" и в расширенном составе.



В Киеве президента Беларуси Александра Лукашенко встречали пикетом.



Роман Кравец, УП