Femen назвали витівку на зустрічі Порошенка і Лукашенка "помстою диктатору"

У русі Femen вважають, що Україна не повинна приймати президента-"диктатора" Олександра Лукашенка.

Про це в коментарі УП заявила засновниця руху Femen Анна Гуцол.

Вона пояснила, що активістки не можуть зрозуміти, як в Україні можуть "приймати диктатора".

"Як країна, в якій сотні людей загинули за свободу і демократію, може приймати диктатора. Наша акція крім протесту проти диктатури у Білорусі була ще й помстою Лукашенку за викрадення наших активісток у Мінську у 2011 році", - пояснила Гуцол.

ВІДЭА

Аголеная жанчына выбегла перад Лукашэнкам і Парашэнкам з надпісам «Жыве Беларусь» на грудзях.

Падрабязнасьці:https://t.co/y07xhHsccu pic.twitter.com/XXiHjCYsXN — Радыё Свабода (@svaboda) July 21, 2017

Як відомо, у п'ятницю під час урочистої зустрічі президента України та президента Білорусі жінка розщібнула свою сорочку, під якою не було одягу, і почала викрикувати "Живе Білорусь!"

У 2011 році три представниці жіночого руху Femen зникли у Мінську після того, як провели акцію у Білорусії 19-го грудня.

За день зниклі учасниці топлес-руху Femen вийшли на зв'язок та розповіли, як їх катували білоруські КДБшники.

Українська правда