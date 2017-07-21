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Femen назвали витівку на зустрічі Порошенка і Лукашенка "помстою диктатору"

П'ятниця, 21 липня 2017, 15:38

У русі Femen вважають, що Україна не повинна приймати президента-"диктатора" Олександра Лукашенка.

Про це в коментарі УП заявила засновниця руху Femen Анна Гуцол.

Вона пояснила, що активістки не можуть зрозуміти, як в Україні можуть "приймати диктатора".

"Як країна, в якій сотні людей загинули за свободу і демократію, може приймати диктатора. Наша акція крім протесту проти диктатури у Білорусі була ще й помстою Лукашенку за викрадення наших активісток у Мінську у 2011 році", - пояснила Гуцол.

Як відомо, у п'ятницю під час урочистої зустрічі президента України та президента Білорусі жінка розщібнула свою сорочку, під якою не було одягу, і почала викрикувати "Живе Білорусь!"

У 2011 році три представниці жіночого руху Femen зникли у Мінську після того, як провели акцію у Білорусії 19-го грудня.

За день зниклі учасниці топлес-руху Femen вийшли на зв'язок та розповіли, як їх катували білоруські КДБшники.

Українська правда

Теми: ЛукашенкоПорошенкоакції
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