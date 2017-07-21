Femen назвали выходку на встрече Порошенко и Лукашенко "местью диктатору"

В движении Femen считают, что Украина не должна принимать президента-"диктатора" Александра Лукашенко.



Об этом в комментарии УП заявила основательница движения Femen Анна Гуцол.



Она пояснила, что активистки не могут понять, как в Украине могут "принимать диктатора".



"Как страна, в которой сотни людей погибли за свободу и демократию, может принимать диктатора. Наша акция кроме протеста против диктатуры в Беларуси была еще и местью Лукашенко за похищение наших активисток в Минске в 2011 году", - пояснила Гуцол.

ВІДЭА

Аголеная жанчына выбегла перад Лукашэнкам і Парашэнкам з надпісам «Жыве Беларусь» на грудзях.

Падрабязнасьці:https://t.co/y07xhHsccu pic.twitter.com/XXiHjCYsXN — Радыё Свабода (@svaboda) July 21, 2017

Как известно, в пятницу во время торжественной встречи президента Украины и президента Беларуси женщина расстегнула свою рубашку, под которой не было одежды, и начала выкрикивать "Жыве Беларусь!"

В 2011 году три представительницы женского движения Femen исчезли в Минске после того, как провели акцию в Белоруссии 19 декабря.

Через день пропавшие участницы топлес-движения Femen вышли на связь и рассказали, как их пытали белорусские КГБшники.



Украинская правда