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Застава для Полякова: САП назвала два варіанти розвитку подій

П'ятниця, 21 липня 2017, 17:31

У сторони обвинувачення наразі є два варіанти, що робити у випадку, якщо народний депутат Максим Поляков не сплатить упродовж п'яти днів визначену заставу – 304 тисячі гривень.

Про це в коментарі журналістам після судового засідання сказав прокурор САП Максим Кравченко, повідомляє "Укрінформ".

"Якщо він (Поляков. - ред.) не внесе заставу, то у сторони обвинувачення є два варіанти. Варіант перший – звертатися до Верховної Ради з клопотанням генпрокурора про надання дозволу на тримання під вартою або домашній арешт. В інакшому випадку ми можемо звернутися з клопотанням про збільшення розміру застави (до суду. - ред.)", – сказав Кравченко.

Як повідомлялось, 21 липня Солом'янський районний суд міста Києва частково задовольнив клопотання САП щодо обрання запобіжного заходу народному депутату фракції "Народний фронт" Максиму Полякову, визначивши йому заставу в розмірі 304 тисяч гривень.

Нардеп також має здати закордонні паспорти та носити електронний браслет стеження.

Сам Поляков ухилився від відповідей на запитання, чи є в нього гроші на заставу та чи дозволить одягнути на себе браслет.

11 липня Верховна Рада позбавила Полякова недоторканності, але не дозволила його затримання і арешт. 13 липня Полякову вручили підозру.

Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину.

Прокурори просили для Полякова запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 500 тис грн.

Теми: бурштинАнтикорупційна прокуратура
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