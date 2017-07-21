Залог для Полякова: САП назвала два варианта развития событий

У стороны обвинения пока есть два варианта, что делать в случае, если народный депутат Максим Поляков не оплатит в течение пяти дней залог 304 тысяч гривен.

Об этом в комментарии журналистам после судебного заседания сказал прокурор САП Максим Кравченко, сообщает "Укринформ".

"Если он (Поляков - ред.) не внесет залог, то у стороны обвинения есть два варианта. Вариант первый – обращаться в Верховную Раду с ходатайством генпрокурора о предоставлении разрешения на содержание под стражей или домашний арест. В противном случае мы можем обратиться с ходатайством об увеличении размера залога (в суд. -ред.)", – сказал Кравченко.

Как сообщалось, 21 июля Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство САП об избрании меры пресечения народному депутату фракции "Народный фронт" Максиму Полякову, определив ему залог в размере 304 тысяч гривен.

Нардеп также должен сдать загранпаспорта и носить электронный браслет слежения.

Сам Поляков уклонился от ответов на вопрос, есть ли у него деньги на залог и позволит ли он надеть на себя браслет.

11 июля Верховная Рада лишила Полякова неприкосновенности, но не дала согласие на его задержание и арест. 13 июля Полякову вручили подозрение.

Поляков является фигурантом дела о незаконной добычи янтаря.

Прокуроры просили для Полякова меру пресечения в виде залога в размере 500 тыс грн.