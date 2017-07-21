Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Залог для Полякова: САП назвала два варианта развития событий

Пятница, 21 июля 2017, 17:31

У стороны обвинения пока есть два варианта, что делать в случае, если народный депутат Максим Поляков не оплатит в течение пяти дней залог 304 тысяч гривен.

Об этом в комментарии журналистам после судебного заседания сказал прокурор САП Максим Кравченко, сообщает "Укринформ".

"Если он (Поляков - ред.) не внесет залог, то у стороны обвинения есть два варианта. Вариант первый – обращаться в Верховную Раду с ходатайством генпрокурора о предоставлении разрешения на содержание под стражей или домашний арест. В противном случае мы можем обратиться с ходатайством об увеличении размера залога (в суд. -ред.)", – сказал Кравченко.

Как сообщалось, 21 июля Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство САП об избрании меры пресечения народному депутату фракции "Народный фронт" Максиму Полякову, определив ему залог в размере 304 тысяч гривен.

Нардеп также должен сдать загранпаспорта и носить электронный браслет слежения.

Сам Поляков уклонился от ответов на вопрос, есть ли у него деньги на залог и позволит ли он надеть на себя браслет.

11 июля Верховная Рада лишила Полякова неприкосновенности, но не дала согласие на его задержание и арест. 13 июля Полякову вручили подозрение.

Поляков является фигурантом дела о незаконной добычи янтаря.

Прокуроры просили для Полякова меру пресечения в виде залога в размере 500 тыс грн.

Темы: янтарьАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
янтарь
Янтарокопатели во время войны стали партизанами - председатель Ровенской ОВА
"Я не имею права выйти и сказать: друзья, бегите". Глава Ровенской области Коваль о вероятности наступления из Беларуси
Янтарекопатели с топорами против СБУшников с пистолетами: ДБР расследует стычку на Ровенщине
Последние новости
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:10
Госгеокадастр сообщил об индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год
Все новости...
Реклама: