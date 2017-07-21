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Поляков не зізнається, чи вноситиме заставу і вдягне браслет

П'ятниця, 21 липня 2017, 15:52

Народний депутат фракції "Народний фронт" Максим Поляков ухилився від відповідей на запитання, чи є в нього гроші на заставу та чи дозволить одягнути на себе браслет.

Такий висновок можна зробити з його відповідей на запитанням журналістів після засідання суду у п’ятницю.

"Я буду робити все, що не порушує Конституцію України. Ну, ви ж бачили рішення Конституційного суду України, де чітко написано, що обмежувати народного депутата неможливо, тому що він виконує прямі функції в державі", – заявив Поляков.

На запитання, чи застава обмежує функції депутата, він відповів: "Ви адвокатам задасте питання щодо застави більш конкретне. Я вам сказав те, що я знаю, і те, що відповідаю".

Коли журналісти запитали, чи у Полякова є сума для застави, він порадив подивитись у його декларацію:

"Ну, ви ж читаєте мою декларацію. Подивіться - є в мене сума, чи немає", - відповів нардеп.

Також він ухилився від відповіді на запитання, чи дозволить одягнути на себе браслет.

"Висновки робіть з того, що я прокоментував, і з того, що сказали мої адвокати", - сказав Поляков.

Як повідомлялося, раніше Солом'янський районний суд Києва визначив заставу народному депутату Максиму Полякову, який фігурує в "бурштиновій справі", в розмірі 304 тисячі гривень.

21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів в тому числі – Борислава Розенблата та Максима Полякова.  

За версією слідства, вказані народні депутати з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. Депутати звинувачення слідства відкидають.

11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Розенблата і Полякова, але не дозволила їхнього арешту.

Більше про подання на нардепів читайте  у матерілалі "За що ГПУ хоче позбавити недоторканості п’ятьох депутатів. ДОКУМЕНТИ".

Олег Твердь, УП

Теми: бурштинсудАнтикорупційна прокуратураНАБУ
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