Активістка Femen у поліції, адвоката не пускають

Адвокат активістки Femen Анджеліни Діаш де Кінташ, яка оголилася в Адміністрації президента України, заявив, що його клієнтку кілька годин утримують правоохоронці.

Про це захисник Ярослав Яценко написав на своєму Facebook.

"Знаходжуся у приміщенні Печерського управління поліції по вулиці Московській, 30. Уже близько двох годин тут, а до того ще три години в іншому невідомому місці, утримують активістку FEMEN, яка провела вдень акцію під час прес-конференції Порошенка і Лукашенка", - повідомив він.

Яценко зазначив, що вже дві години не може потрапити до своєї клієнтки.

"При мені до неї пропустили працівників СБУ, її на моїх очах тричі проводили по приміщенню управління. Зробив заяву на 102 і подав письмову заяву про злочин порушення права на захист", - додав він.

За словами адвоката, Анжеліна змогла поспілкуватися телефоном з журналістами й повідомила їм, що її речі вилучили і намагалися нав'язати адвоката із системи Безкоштовної правової допомоги.

Як відомо, у п'ятницю під час урочистої зустрічі президента України та президента Білорусі жінка розщібнула свою сорочку, під якою не було одягу, і почала викрикувати "Живе Білорусь!"

У 2011 році три представниці жіночого руху Femen зникли у Мінську після того, як провели акцію у Білорусії 19-го грудня.

За день зниклі учасниці топлес-руху Femen вийшли на зв'язок та розповіли, як їх катували білоруські КДБшники.

Українська правда