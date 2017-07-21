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Активистка Femen в полиции, адвоката не пускают

Пятница, 21 июля 2017, 20:24

Адвокат активистки Femen Анджелины Диаш де Кинташ, которая обнажилась в Администрации президента Украины, заявил, что его клиентку несколько часов удерживают правоохранители.

Об этом защитник Ярослав Яценко написал на своем Facebook.

"Нахожусь в помещении Печерского управления полиции по улице Московской, 30. Уже около двух часов здесь, а до этого еще 3 часа в другом неизвестном месте, удерживают активистку Femen, которая провела днем акцию во время пресс-конференции Порошенко и Лукашенко", - сообщил он.

Яценко отметил, что уже два часа не может попасть к своей клиентке.

"При мне к ней пропустили работников СБУ, ее на моих глазах трижды проводили по помещению управления. Сделал заявление на 102 и подал письменное заявление о преступлении нарушения права на защиту", - добавил он.

По словам адвоката, Анжелина смогла пообщаться по телефону с журналистами и сообщила им, что ее вещи изъяли и пытались навязать адвоката из системы бесплатной правовой помощи.

Как известно, в пятницу во время торжественной встречи президента Украины и президента Беларуси женщина расстегнула свою рубашку, под которой не было одежды, и начала выкрикивать "Жыве Беларусь!"

В 2011 году три представительницы женского движения Femen исчезли вМинске после того, как провели акцию в Белоруссии 19 декабря.

Через день пропавшие участницы топлес-движения Femen вышли на связь и рассказали, как их пытали белорусские КГБшники.

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоПорошенкоакцииполиция
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