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МИД требует от России прекратить вооруженные провокации

Пятница, 21 июля 2017, 22:51

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением-протестом в связи с активизацией действий России на Донбассе и интенсивными атаками со стороны пророссийских войск, в том числе с использованием танков, самоходных артиллерийских установок, реактивной артиллерии и минометов.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства в пятницу вечером.

"Нашу особую тревогу вызывают повреждения жилого дома в городе Красногоровка (Донецкая область), а также нападение российской диверсионной группы в районе этого города 20 июля", - сказано в заявлении.

МИД расценивает действия государства-агрессора и поддерживаемых им боевиков как сознательный срыв режима "хлебного перемирия", которое должно было продолжаться с 24 июня по 31 августа.

В ведомстве отметили, что только за три дня 18-20 июля Украина потеряла 11 военнослужащих, ранения получили 15 военнослужащих и двое гражданских.

"В очередной раз вынуждены констатировать, что действиями своих военных в зоне начатого Россией международного вооруженного конфликта на Донбассе, а также провокационными и агрессивными заявлениями своих марионеточных структур Кремль сознательно подрывает процесс мирного урегулирования на основе Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

"Требуем от РФ немедленно прекратить вооруженные провокации, которые увеличивают количество жертв и разрушения инфраструктуры региона, и начать добросовестно и в полной мере выполнять собственные обязательства по минским договоренностям", - добавили в ведомстве.

МИД ожидает от международного сообщества, в том числе партнеров, вовлеченных в процесс мирного урегулирования, четкой реакции в ответ на агрессивные действия российских гибридных войск на Донбассе и усиления давления на РФ с целью их немедленного прекращения.

Украинская правда

Темы: МИДРосcияАТО
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