Весельницька, з якою зустрічався Трамп-молодший, працювала на ФСБ

Російський адвокат Наталя Весельницька, з якою зустрічався син президента США Дональда Трампа в 2016 році, представляла інтереси ФСБ у суді протягом багатьох років.

Про це пише Reuters.

З документів видно, що адвокат Наталія Весельницька успішно представляла інтереси ФСБ у справі щодо права власності на нерухомість в північно-західній Москві в період з 2005 по 2013 роки, пише агентство.

Йдеться про засновану ФСБ військову частину 55002. Будівля була приватизована після розпаду СРСР в 1991 році. Весельницька доводила у суді, що вона була незаконно продана приватним фірмам.

За адресою цієї будівлі зареєстрована фірма Електронінторг, що належить державній корпорації Ростех. У свою чергу, корпорацією Ростех керує Сергій Чемезов, колишній співробітник КДБ, який служив з президентом РФ Володимиром Путіним у Східній Німеччині.

Цей факт не є доказом того, що Весельницька є співробітницею російської спецслужби, а сама вона заперечує причетність до ФСБ.

Водночас, те що вона представляла інтереси ФСБ у суді може викликати нові питання серед американських політиків.

Весельницька проігнорувала запит Reuters про співпрацю з ФСБ. ФСБ також не відповіла.

Як відомо, 11 липня старший син президента США Дональда Трампа опублікував електронну переписку щодо зустрічі, на якій йому нібито пропонували конфіденційну інформацію про Гілларі Клінтон від російського громадянина.

Раніше видання New York Times написало, що 9 червня 2016 року син Трампа, зять президента США Джаред Кушнер та, на той момент голова виборчого штабу Пол Манафорт, зустрілися в "Трамп-тауер" з росіянкою Наталією Весельницькою, яка пов'язана з Кремлем.

За даними видання, на зустрічі Весельницька пообіцяла надати компрометуючу інформацію на Гілларі Клінтон.

Трамп молодший заявив, що на зустрічі вона говорила про скасування закону Магнітського і не надала жодної інформації про Клінтон.

Також, як повідомлялося раніше, на зустрічі були присутні Рінат Ахметшин, якого назвали колишнім радянським розвідником, екс-глава передвиборного штабу Трампа Пол Манафорт, зять президента США Джаред Кушнер.

Згодом стало відомо, що на зустрічі був присутній ще один росіянин Іке Кавеладзе - віце-президент російської компанії, що спеціалізується на будівництві і експлуатації торгової та виставкової нерухомості Crocus Group.