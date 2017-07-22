Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мати полоненого Агєєва: Політики мають подумати, що люди не повинні стріляти одне в одного

Субота, 22 липня 2017, 17:41

Мати полоненого російського військовослужбовця Віктора Агєєва заявила, що політики мають "подумати над тим, щоб люди не стріляли одне в одного". 

Про це вона заявила у коментарі "Новой газете" на побаченні із сином у Старобільську 22 липня. 

"Хочу, щоб син скоріше повернувся додому, забути це все... зробити висновки. Забути не вийде, але висновки зробити треба. Висновок такий треба зробити, що люди не повинні стріляти одне в одного. І країни мають не воювати, а дружити. І щоб наші політики подумали про це, щоб не створювалися такі ситуації більше, з нашими дітьми", - додала Світлана Агєєва. 

"І політики, і ЗМІ, і інші", - зазначила вона. На уточнююче питання "І Соловйов з Кисельовим?" Агєєва додала: "При усій повазі - так".

"Не хочеться нікого образити, але розпалювати (ворожнечу) не треба, а робити якісь рухи на зустріч одне одному", - зазначила Агєєва. 

 

Також Агєєва зазначила, що зустрічі з сином сприяла українська сторона, а в Україні вона "очікувала побачити дещо інше". 

"Насправді виявилося, що зустріч та відношення - толерантні, доброзичливі, намагалися приділити увагу... Відношення дуже хороше, людське", - зазначила мати полоненого росіянина.

Як відомо, 22 липня за сприяння президента України та СБУ у Старобільську відбулася зустріч полоненого російського військового Віктора Агєєва з матір'ю

Українська правда 

Теми: ДонбасполоненіРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: