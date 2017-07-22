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Мать пленного Агеева: Политики должны подумать, что люди не должны стрелять друг в друга

Суббота, 22 июля 2017, 17:41

Мать пленного российского военнослужащего Виктора Агеева заявила, что политики должны "подумать над тем, чтобы люди не стреляли друг в друга".

Об этом она заявила в комментарии "Новой газете" на свидании с сыном в Старобельске 22 июля.

"Хочу, чтобы сын скорее вернулся домой, забыть это все ... сделать выводы. Забыть не получится, но выводы сделать надо. Вывод таков надо сделать, что люди не должны стрелять друг в друга. И страны должны не воевать, а дружить. И чтобы наши политики подумали об этом, чтобы не создавались такие ситуации больше, с нашими детьми", - добавила Светлана Агеева.

"И политики, и СМИ, и другие", - отметила она. На уточняющий вопрос "И Соловьев с Киселевым?" Агеева добавила: "При всем уважении - да".

"Не хочется никого обидеть, но разжигать (вражду) не надо, а делать какие-то движения навстречу друг другу", - отметила Агеева.

 

Также Агеева отметила, что встречи с сыном способствовала украинская сторона, а в Украине она "ожидала увидеть нечто иное".

"На самом деле оказалось, что отношение - толерантное, дружелюбное, все пытались уделить внимание ... Отношение очень хорошее, человеческое", - отметила мать пленного россиянина.

Как известно, 22 июля при содействии президента Украины и СБУ в Старобельске состоялась встреча пленного российского военного Виктора Агеева с матерью.

Украинская правда

Темы: ДонбасспленныеРосcия
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