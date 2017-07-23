ДФС: дозвіл на ремонтні роботи отримано, але відбуваються провокації

Дозвіл на виконання робіт з відновлення електропостачання до Донецької фільтрувальної станції отримано з боку України та РФ, але огляд ділянки не розпочато через обстріли.

СЦКК:дозвіл на виконання робіт отримано з боку України та РФ,але огляд ділянки не розпочато.З 8.00 23.07 фіксуються провокації в районі ДФС — МТОТ (@mtot_gov_ua) July 23, 2017

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter з посиланням на українську сторону СЦКК.

Там зазначили, що з 8 ранку неділі в районі ДФС фіксуються провокації.

Дон.фільтр.станц.зупинено, обірвані лінію електропередач.1-й підйом Півд.донб.водогону працює. Домовл.про дозвіл на огляд,виконання робіт — МТОТ (@mtot_gov_ua) July 23, 2017

У МінТОТ уточнили, що Донецьку фільтрувальну станцію зупинено через обрив лінії електропередач. При цьому 1-й підйом Південно-Донбаського водогону працює.

Як повідомляла українська сторона СЦКК, 22 липня близько 19:20 Донецька фільтрувальна станція була знеструмлена і в черговий раз припинила роботу.

Згідно з повідомленням, про інцидент СЦКК повідомили співробітники станції. При цьому через 20 хвилин бойовики ОРДО заявили про нібито обстріл з боку ЗСУ, в результаті якого була пошкоджена лінія електромереж, що живить станцію.

Українська правда