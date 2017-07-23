Клімкін: скандал із Siemens буде уроком бізнесу

Менеджмент концерну Siemens повірив обіцянкам Кремля про те, що німецькі турбіни не будуть поставлені до окупованого Криму, і в результаті компанія отримала непоправну шкоду.

Про це йдеться у статті глави МЗС України Павла Клімкіна на сайті "Європейської правди".

"Кремлівський режим зараз відверто сміється з того, як запросто можна пошити в дурні ласих до великих грошей представників європейського бізнесу – бізнесу законослухняного, побудованого на довірі, повазі і цінностях", - йдеться у статті.

Міністр наголошує, що Україна попереджала Siemens, Федеральний уряд Німеччини та європейські інституції і вказувала на діри в санкційному режимі.

"Нас дослухалися, шукали можливості запобігти правопорушенням. І багатьох подібних випадків там вдалося уникнути. Але у випадку із Siemens його менеджмент відмовлявся бачити очевидні речі", - зазначив він.

Клімкін зазначив, що Україна вимагатиме від Siemens, німецького уряду та євроінституцій провести публічне розслідування та покарати усіх співучасників.

"Для багатьох бізнесменів цей скандал буде серйозним уроком на майбутнє: "наперсточники" ніколи не стануть партнерами, з якими можна мати справу. Кремлю вірити не можна", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Росія поставила на окупований півострів чотири турбіни Siemens, які призначалися для проекту на Тамані. Турбіни Росія планує використати для нових кримських ТЕС.

Згодом Siemens заявив про наміри судитися, вимагаючи від росіян вивезення турбін із Криму.

Крім того, концерн Siemens оголосив, що у зв’язку із незаконною доставкою його турбін в окупований Крим призупинить поставки енергообладнання російським компаніям.

Детальніше про колізію із турбінами Siemens - читайте у статті на ЄвроПравді: "Точка неповернення від Siemens: як Україні реагувати на порушення санкцій ЄС".

Європейська правда