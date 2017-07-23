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Климкин: скандал с Siemens будет уроком бизнесу

Воскресенье, 23 июля 2017, 12:53
Климкин: скандал с Siemens будет уроком бизнесу

Менеджмент концерна Siemens поверил обещаниям Кремля о том, что немецкие турбины не будут поставлены в оккупированный Крым, и в результате компания получила непоправимый вред.

Об этом говорится в статье главы МИД Украины Павла Климкина на сайте "Европейской правды".

"Кремлевский режим сейчас откровенно смеется над тем, как запросто можно одурачить лакомых к большим деньгам представителей европейского бизнеса - бизнеса законопослушного, построенного на доверии, уважении и ценностях", - говорится в статье.

Министр отмечает, что Украина предупреждала Siemens, Федеральное правительство Германии и европейские институты и указывала на дыры в санкционном режиме.

"Нас слушали, искали возможности предотвратить правонарушения. И многих подобных случаев там удалось избежать. Но в случае с Siemens его менеджмент отказывался видеть очевидные вещи", - отметил он.

Климкин отметил, что Украина будет требовать от Siemens, немецкого правительства и евроинститутов провести публичное расследование и наказать всех соучастников.

"Для многих бизнесменов этот скандал будет серьезным уроком на будущее: "наперсточники" никогда не станут партнерами, с которыми можно иметь дело. Кремлю верить нельзя", - отметил министр.

Напомним, Россия поставила на оккупированный полуостров четыре турбины Siemens, которые предназначались для проекта на Тамани. Турбины Россия планирует использовать для новых крымских ТЭС.

Впоследствии Siemens заявил о намерениях судиться, требуя от россиян вывоза турбин из Крыма.

Кроме того, концерн Siemens объявил, что в связи с незаконной доставкой его турбин в оккупированный Крым приостановит поставки энергооборудования российским компаниям.

Подробнее о коллизии с турбинами Siemens читайте в статье на ЕвроПравде "Точка невозврата от Siemens: как Украине реагировать на нарушение санкций ЕС".

Европейская правда

Темы: КлимкинКрымбизнесРосcия
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