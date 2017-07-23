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"Арештованим" прокурорам виділять охорону, бо СК РФ дізнався адреси

Неділя, 23 липня 2017, 13:32

Прокурору Головної військової прокуратури Руслану Кравченку і слідчому з особливо важливих справ Вадиму Приймачку, яких заочно арештував Басманний райсуд Москви, буде виділено охорону.

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Facebook.

"Прокурорам виділяємо охорону", - написав він.

Матіос прояснив, що для вказування анкетних даних у постанові на арешт Слідком РФ встановив адреси проживання військових прокурорів з відкритого (коштує 20 грн.) реєстру нерухомості українського Мінюсту за допомогою українського паспорта, раніше виданого на окупованій тепер території Луганської області.

"Зроблено за тим же принципом, як встановлювали місце проживання підірваного полковника ГУР МОУ Шаповала. Доведено слідством", - додав Матіос.

У зв'язку з "арештом" московським судом прокурора Кравченка, який підтримує обвинувачення в заочному судовому процесі над екс-президентом Віктором Януковичем у справі про держзраду, головний військовий прокурор написав: "Обвинуваченому у держзраді екс-президенту цитата Жиглова з кінострічки "Место встречи изменить нельзя" (Оболонський райсуд м.Києва) - "Вор должен сидеть!".

Як повідомлялося, 20 липня Басманний суд Москви за клопотанням Слідчого комітету РФ заочно заарештував прокурора Головної військової прокуратури України Руслана Кравченка і слідчого з особливо важливих справ Вадима Приймачка.

Офіційний представник СК РФ Світлана Петренко пояснила, що їх арештовано у зв'язку з кримінальним переслідуванням громадянина РФ - командувача Чорноморським флотом РФ, адмірала Олександра Вітка.

Українська правда

Теми: МатіосГенпрокуратураРосіясуд
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