Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Арестованным" прокурорам выделят охрану, потому что СК РФ узнал адреса

Воскресенье, 23 июля 2017, 13:32

Прокурору Главной военной прокуратуры Руслану Кравченко и следователю по особо важным делам Вадиму Приймачку, которых заочно арестовал Басманный райсуд Москвы, будет выделена охрана.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

"Прокурорам выделяем охрану", - написал он.

Матиос пояснил, что для указания личных данных в постановлении на арест Следком РФ установил адреса проживания военных прокуроров по открытому (стоит 20 грн.) реестру недвижимости украинского Минюста с помощью украинского паспорта, ранее выданного на оккупированной теперь территории Луганской области.

"Сделано по тому же принципу, как устанавливали место жительства взорванного полковника ГУР МОУ Шаповала. Доказано следствием", - добавил Матиос.

В связи с "арестом" московским судом прокурора Кравченко, который поддерживает обвинение в заочном процессе над экс-президентом Виктором Януковичем по делу о госизмене, главный военный прокурор написал: "Обвиняемому в госизмене экс-президенту цитата Жеглова из кинофильма "Место встречи изменить нельзя" (Оболонский райсуд Киева) - "Вор должен сидеть!".

Как сообщалось, 20 июля Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета РФ заочно арестовал прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам Вадима Приймачка.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко пояснила, что они арестованы в связи с уголовным преследованием гражданина РФ - командующего Черноморским флотом РФ, адмирала Александра Витко.

Украинская правда

Темы: МатиосГенпрокуратураРосcиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Матиос
Почему повторный запуск военной прокуратуры – опасная советчина?
Чумак знает, что кто-то в прокуратуре "сливает" материалы Матиосу
Чумак отменил постановление Матиоса о "засекречивании" деклараций военных прокуроров
Последние новости
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
Все новости...
Реклама: