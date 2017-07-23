"Арестованным" прокурорам выделят охрану, потому что СК РФ узнал адреса

Прокурору Главной военной прокуратуры Руслану Кравченко и следователю по особо важным делам Вадиму Приймачку, которых заочно арестовал Басманный райсуд Москвы, будет выделена охрана.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

"Прокурорам выделяем охрану", - написал он.

Матиос пояснил, что для указания личных данных в постановлении на арест Следком РФ установил адреса проживания военных прокуроров по открытому (стоит 20 грн.) реестру недвижимости украинского Минюста с помощью украинского паспорта, ранее выданного на оккупированной теперь территории Луганской области.

"Сделано по тому же принципу, как устанавливали место жительства взорванного полковника ГУР МОУ Шаповала. Доказано следствием", - добавил Матиос.

В связи с "арестом" московским судом прокурора Кравченко, который поддерживает обвинение в заочном процессе над экс-президентом Виктором Януковичем по делу о госизмене, главный военный прокурор написал: "Обвиняемому в госизмене экс-президенту цитата Жеглова из кинофильма "Место встречи изменить нельзя" (Оболонский райсуд Киева) - "Вор должен сидеть!".

Как сообщалось, 20 июля Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета РФ заочно арестовал прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам Вадима Приймачка.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко пояснила, что они арестованы в связи с уголовным преследованием гражданина РФ - командующего Черноморским флотом РФ, адмирала Александра Витко.

Украинская правда