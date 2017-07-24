Електрики почали ремонт мережі ДФС

Електромонтери в понеділок вранці розпочали відновлювати електропостачання на Донецьку фільтрувальну станцію, яке було припинено внаслідок обстрілу бойовиків.

Про це повідомляє у Twitter прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"Сьогодні о 9.00 бригади енергетиків розпочали ремонт ушкоджених ділянок лінії електропередач Донецької фільтрувальної станції", - йдеться у твіті.

Сьогодні о 9.00 бригади енергетиків розпочали ремонт ушкоджених ділянок лінії електропередач Донецької фільтувальноїстанції — МТОТ (@mtot_gov_ua) July 24, 2017

Як повідомлялося, 22 липня близько 19:20 Донецька фільтрувальна станція була знеструмлена і в черговий раз припинила роботу в результаті обстрілу бойовиків.

Пізніше було отримано дозвіл з боку України та РФ на виконання робіт з відновлення електропостачання до ДФС, але огляд ділянки не могли розпочати через обстріли.

Українська правда