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Електрики почали ремонт мережі ДФС

Понеділок, 24 липня 2017, 11:13

Електромонтери в понеділок вранці розпочали відновлювати електропостачання на Донецьку фільтрувальну станцію, яке було припинено внаслідок обстрілу бойовиків.

Про це повідомляє у Twitter прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"Сьогодні о 9.00 бригади енергетиків розпочали ремонт ушкоджених ділянок лінії електропередач Донецької фільтрувальної станції", - йдеться у твіті.

Як повідомлялося, 22 липня близько 19:20 Донецька фільтрувальна станція була знеструмлена і в черговий раз припинила роботу в результаті обстрілу бойовиків.

Пізніше було отримано дозвіл з боку України та РФ на виконання робіт з відновлення електропостачання до ДФС, але огляд ділянки не могли розпочати через обстріли.

Українська правда

Теми: ДонбасАТОнадзвичайна подія
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