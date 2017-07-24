Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За пропаганду георгіївської стрічки покарали 4 осіб

Понеділок, 24 липня 2017, 13:18

З часу заборони виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки Національна поліція склала чотири адміністративні протоколи.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит "Українських новин".

Станом на 18 липня до відповідальності притягнули 4 особи. При цьому одній людині у Вінницькій області присудили 30 діб громадських робіт.

Так, Нацполіція склала й спрямувала у суд 2 адмінпротоколи у Вінницькій області, 1 - у Дніпропетровській області й 1 - у Запорізькій області.

Як відомо, 16 травня Верховна Рада підтримала законопроект про заборону виготовлення й пропаганди георгіївської стрічки в Україні.

Закон набув чинності 15 червня.

Теми: декомунізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
декомунізація
Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя
Визначено перелік з понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст, де рекомендовано змінити назви
У Києві пропонують вшанувати Повітряні сили вулицею
Останні новини
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
Усі новини...
Реклама: