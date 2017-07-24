Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Телефонні переговори "нормандської четвірки" тривали 2 години – джерело

Понеділок, 24 липня 2017, 15:23

Телефонні переговори лідерів України, Росії, Франції та Німеччини завершилися.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на інформоване джерело.

"Переговори "нормандської четвірки" завершилися, вони тривали близько двох годин", – розповів співрозмовник агентства.

За інформацією джерела, в розмові також взяли участь голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан, його перший заступник Александр Хуг.

Найближчим часом очікуються офіційні коментарі прес-служб лідерів держав "нормандського формату".

Раніше представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко зазначала, що від результатів телефонної розмови "нормандської четвірки" залежатимуть переговори гуманітарної підгрупи в рамках "Мінська" щодо звільнення заручників в ОРДЛО.

Президент Петро Порошенко також наголошував, що під час телефонних переговорів у "нормандському форматі" вимагатиме негайного забезпечення "тиші" на Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Мінські угоди
Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"
Останні новини
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
Усі новини...
Реклама: