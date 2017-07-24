Телефонні переговори "нормандської четвірки" тривали 2 години – джерело
Телефонні переговори лідерів України, Росії, Франції та Німеччини завершилися.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на інформоване джерело.
"Переговори "нормандської четвірки" завершилися, вони тривали близько двох годин", – розповів співрозмовник агентства.
За інформацією джерела, в розмові також взяли участь голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан, його перший заступник Александр Хуг.
Найближчим часом очікуються офіційні коментарі прес-служб лідерів держав "нормандського формату".
Раніше представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко зазначала, що від результатів телефонної розмови "нормандської четвірки" залежатимуть переговори гуманітарної підгрупи в рамках "Мінська" щодо звільнення заручників в ОРДЛО.
Президент Петро Порошенко також наголошував, що під час телефонних переговорів у "нормандському форматі" вимагатиме негайного забезпечення "тиші" на Донбасі.