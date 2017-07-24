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Телефонные переговоры "нормандской четверки" длились 2 часа – источник

Понедельник, 24 июля 2017, 15:23

Телефонные переговоры лидеров Украины, России, Франции и Германии завершились.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информированный источник.

"Переговоры "нормандской четверки" завершились, они длились около двух часов", – рассказал собеседник агентства.

По информации источника, в разговоре также приняли участие глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, его первый заместитель Александр Хуг.

В ближайшее время ожидаются официальные комментарии пресс-служб лидеров государств "нормандского формата".

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко отметила, что от результатов телефонного разговора "нормандской четверки" будут зависеть переговоры гуманитарной подгруппы в рамках "Минска" по освобождению заложников в ОРДЛО.

Президент Петр Порошенко также отмечал, что во время телефонных переговоров в "нормандском формате" будет требовать немедленного обеспечения "тишины" на Донбассе.

Темы: Минские соглашения
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