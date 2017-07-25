Четверо напавших на АТОшников в Днипре попали в больницу – СМИ

Четыре человека, напавших на АТОшников в Днипре вечером 24 июля, находятся в больнице Мечникова под охраной с ранениями в результате ответного огня.

По данным источников "Цензор.НЕТ" в полиции Днипра, это бандиты, причастные к организованной преступности, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за разбой.

Имена нападавших пока не обнародованы. По данным издания, наиболее известен полиции некий Лакиза.

Один из тех, у кого уже были проблемы с законом, получил ранение в ногу.

Очевидцы сняли перестрелку на видео.

Источник Цензор.НЕТ в больнице Мечникова передал первые фотографии нападавших из приемного отделения.

Как сообщалось, в результате перестрелки погиб на месте бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады Алексей Вагнер, по дороге в больницу скончался бывший боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук. Получил сквозное ранение в живот и находится в реанимации адвокат, волонтер и доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян.

Брат Эдмонда Эдуард Саакян ранений не получил.

По предварительным данным, причиной конфликта может быть дело о защите прав одного из фермерских хозяйств, которое вел Эдмонд как адвокат. Бандиты якобы хотели вмешаться в этот спор со стороны другого участника.



Полицией изъят автомат нападавших и два пистолета. У погибших Вагнера и Иващука оружия при себе, по данным "Цензора", не было.



Светлана Саакян, супруга Эдмонда, сказала, что все нарезное оружие ее супруга было дома, "у Эдмонда с собой был только травматический пистолет".

Во вторник в полдень полицейские планируют рассказать на пресс-конференции подробности перестрелки в Днипре, в которое 2-е погибли и были ранены 5 человек..