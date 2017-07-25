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Стрілянина у Дніпрі: поранений адвокат розповів про причини

Вівторок, 25 липня 2017, 11:18
Стрілянина у Дніпрі: поранений адвокат розповів про причини

Адвокат і учасник АТО Едмонд Саакян, який напередодні отримав поранення під час стрілянини у Дніпрі, був прооперований, зараз його стан стабільний.

Про це повідомляє місцеве видання "Дніпроград",

За його даними, адвокат знаходиться у відділенні хірургії, переведений з реанімаційної палати в загальну. Він вже дав свідчення поліції стосовно інциденту з нападом на нього та його брата ввечері 24 липня.

Загалом він отримав чотири поранення, з яких серйозне – одне – наскрізне поранення у живіт.

Лікарі називають стан постраждалого стабільним середньої тяжкості, констатують значну втрату крові.

За словами самого Саакяна, три дні тому на його родичів "наїхали" ці бандити і вимагали гроші. Після того, як вони зрозуміли, що їм нічого не дістанеться, вони відкрили вогонь.

На даний час відділення, де лікуються Саакян та четверо нападників, знаходиться під суворою охороною.

Самого адвоката від злочинців, у яких місцева поліція впізнала представників організованого злочинного угрупування, відділяє скляна перетинка. Вони постійно знаходяться в полі зору один одного.

Як повідомлялося, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.

Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян.

Брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.

Поліція розглядає цей напад як умисне вбивство.

Теми: надзвичайна подіяДніпрокримінал
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